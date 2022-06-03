Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин может принять участие в запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге, который состоится в сентябре 2022 года. Соответствующее предложение в ходе совещания по развитию дорожной инфраструктуры главе государства сделал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы поручили закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге… Просим вас поставить в ваш график — в сентябре открытие с вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году», — доложил президенту Марат Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец апреля 2022 года готовность автодороги составляла 65%. При этом, по словам Свердловского губернатора Евгения Куйвашева, сложная экономическая ситуация не сказалась на темпе строительства. Автодорога позволит объединить ряд федеральных трасс. В частности, Пермский тракт, М-5 «Урал», «Екатеринбург — Щадринск — Курган» и Тюменский тракт.