Севилья, Испания, 3 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Португалии в матче первого тура группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе испанской команды гол забил нападающий Альваро Мората на 25-й минуте. А на 82-й минуте полузащитник португальцев Рикарду Орта сравнял счёт.

В следующем матче Испания сыграют с Чехией, а Португалия — со Швейцарией. Оба матча пройдут 5 июня.