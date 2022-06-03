Уфа, , 09:21 — REGNUM Министр спорта России Олег Матыцин вручил главе Башкирии Радию Хабирову медаль Николая Озерова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

Сообщается, что 2 июня в Уфе на площадке многофункционального комплекса «Уфа-Арена» прошла церемония открытия XI летней Спартакиады учащихся России, в рамках которой проходят соревнования по 47 видам спорта. Сборную команду Башкирии представляют свыше 450 спортсменов и тренеров.

Участников Спартакиады поздравил министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы в единой команде чувствуем энергетику Уфы и Башкирии. И все вместе радуемся празднику детского и юношеского спорта. Главное для каждого из вас — ценность дружбы и патриотизм. Уверен, что в будущем вы станете чемпионами», — приводит пресс-служба слова Матыцина.

Сообщается, что министр спорта России вручил главе Башкирии медаль Николая Озерова. Ведомственных наград также была удостоены преподаватели и тренеры спортивных школ региона.

«Для Башкирии особая честь и ответственность проводить соревнования такого масштаба. Уверен, что это будут очень запоминающиеся старты», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе новый центр гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной.