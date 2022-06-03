Ижевск, , 09:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 669 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 166 992 случая заражения коронавирусом, из них 23 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 25 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и шесть граждан старше 65 лет.

4042 человека скончались в регионе за время пандемии. Накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 14 человек, накануне в больницы попали восемь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 824 человека, 50 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 14 человек — в тяжелом состоянии, из них четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 2 июня прививку от коронавируса в Удмуртии сделал 698 091 человек. Второй компонент препарата получили 557 889 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 159 970 жителей региона.