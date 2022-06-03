Кабул, , 09:17 — REGNUM Правители афганского движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепляя контроль над страной, а главная военная угроза исходит от экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и партизанских атак бывших сотрудников афганских государственных служб безопасности, говорится в новом докладе экспертов ООН, передает Associated Press.

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) U.S. Department of State

В докладе Совету Безопасности ООН эксперты отмечают, что с наступлением хорошей погоды боевые действия могут обостриться.

Однако ни ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни «Аль-Каида» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) «не способны совершить международные нападения ранее 2023 года», — заявила группа экспертов.

Тем не менее, по мнению экспертов, присутствие упомянутых группировок и «многих других террористических групп и боевиков на афганской земле» вызывает обеспокоенность в соседних странах и в международном сообществе.

С момента захвата власти в Афганистане 15 августа 2021 года, когда войска США и НАТО выводили войска из страны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдавали предпочтение не компетентности, а лояльности и старшинству, «а их решения были непрозрачными и непоследовательными», считают эксперты.

Пытаясь перейти из повстанческого движения в правительство, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделились на прагматиков и сторонников жесткой линии, которые взяли верх и хотят вернуться к суровому правлению группировки с 1996 года до декабря 2001 года.

Главной задачей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было укрепление контроля над страной, «одновременно добиваясь международного признания, восстановления связей с международной финансовой системой и получения помощи для преодоления растущего экономического и гуманитарного кризиса в Афганистане», — отмечают эксперты.

«Однако после прихода к власти в движении возникло множество факторов, создающих внутреннюю напряженность, что привело к восприятию его правления как хаотичного, несогласованного и склонного… к отказу от своих обещаний», — утверждают они.

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