Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 16,5 тыс. беженцев из Донбасса, сообщает 3 июня региональное пограничное управление ФСБ.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тыс. граждан», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего через приграничные регионы в Россию прибыли более 1,6 млн беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.