Бухарест, 3 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Национальная газодобывающая компания Румынии — «Romgaz» — приступила к активным геолого-разведывательным работам в Снагова на юге страны с целью добычи в регионе крупных залежей природного газа. Об этом 3 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, структура уже разместила в регионе оборудование для бурения 11 скважин, а также коллекторных труб, осушительной станции и газоизмерительной панели. Согласно заявлению компании, проект «Снагов» включен в Стратегию развития отрасли на 2022–2030 годы.

По словам министра энергетики Румынии Вирджила-Даниэля Попеску, носители из нового месторождения «позволят Евросоюзу в значительной степени снизить зависимость от импорта топлива».