Берлин, , 09:12 — REGNUM Украина может вступить в Европейский союз, однако такое вхождение не может быть проведено по упрощенной процедуре. Об этом 3 июня заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телерадиовещательной компании WDR.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Недостаточно заявить: «Да, вы входите в Европу». Нужно сказать: «Вы входите в Евросоюз». Сейчас мы как ЕС должны четко дать понять (Украине), что мы не закроем дверь (в сообщество) перед ее носом», — сказала она.

При этом Бербок подчеркнула, что в этом вопросе не может быть никаких уступок.

«Мы не можем делать никаких скидок», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен выработать ясную позицию по включению Украины в Евросоюз и обязан послать Киеву четкий сигнал о предполагаемой евроинтеграции.