Донецк, 3 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли город Горловка Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Атака зафиксирована в 8:35 с позиций в посёлке Новгородское. Боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по посёлку шахты имени Ленина в Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли Центрально-городской район Горловки.