Буффало, США, , 09:09 — REGNUM Американец Пейтон Гендрон, которого подозревают в совершении массового расстрела 14 мая в городе Буффало (штат Нью-Йорк) не признал себя виновным по 25 пунктам обвинительного заключения. Об этом передает телеканал CNN.

Суд Цитата из кф «Братья Карамазовы». реж. Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов. 1968. СССР

В документе сказано, что обвиняемый расстрелял из штурмовой винтовки посетителей и сотрудников магазина, убив 10 человек. Следствие считает, что он намерено целился в чернокожих, поскольку является сторонником белой расы.

Гендрону предъявлены обвинения во внутреннем терроризме, в совершении нападения на фоне расовой ненависти, а также ранении и убийствах людей. Ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в церкви американского города Эймс (штат Айова) произошла стрельба, которая унесла жизни трех человек, включая стрелявшего.

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