Красноярск, 3 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Красноярском крае 3 июня проходит единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, этот предмет сдают 8544 человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Для проведения экзамена организовано 158 пунктов, в том числе 53 — в труднодоступных территориях.

Как напомнили в министерстве, базовую математику выбирают выпускники, которым этот предмет не требуется в качестве вступительного испытания в университет. Участник, выбравший базовую математику, не будет сдавать профильный уровень.

Распечатка контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев, экзамен в крае стартовал вовремя.

ЕГЭ по базовой математике длится три часа. За это время необходимо выполнить 21 задание. Для удовлетворительного результата достаточно верно решить семь заданий. Результаты будут известны не позднее 20 июня.

Напомним, основная волна ЕГЭ стартовала 26 мая. Уже прошли экзамены по географии, литературе, химии, русскому языку, профильной математике. 6 июня состоятся экзамены по истории и физике.

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