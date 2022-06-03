Оренбург, 3 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу авиакомпании «Икар». Общество с ограниченной ответственностью пыталось оспорить штраф, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Fas.gov.ru Штраф

Ранее на основании жалобы гражданина прокуратура провела проверку на борту самолёта компании. На воздушном судне отсутствовали специальные дезинфицирующие средства для проведения профилактической дезинфекции воздуха, а также документы и договоры, подтверждающие проведение на борту лайнера в аэропорту Оренбурга мероприятий по профилактической дезинфекции между авиакомпанией и подрядной организацией.

Стоит отметить, защитник ответчика просил отменить административный протокол или заменить штраф на предупреждение. Авиаперевозчика оштрафовали на 100 тыс. рублей. Вердикт был обжалован, но безуспешно.