Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:05 — REGNUM Власти Шри-Ланки задержали российский самолет компании «Аэрофлот», который не получил 3 июня разрешения на вылет, до 16 июня. Об этом 4 июня сообщает новостной портал Newsfirst.

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Отмечается, что суд принял решение задержать лайнер после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки задержали вылет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Граждане России были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице.