Шри-Джаяварденепура-Котте, 3 июня 2022, 09:05 — REGNUM Власти Шри-Ланки задержали российский самолет компании «Аэрофлот», который не получил 3 июня разрешения на вылет, до 16 июня. Об этом 4 июня сообщает новостной портал Newsfirst.
Отмечается, что суд принял решение задержать лайнер после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки задержали вылет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Граждане России были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице.