Донецк, 3 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Атака боевиков зафиксирована в 8:10 с позиций в посёлке Новгородское. По Центрально-городскому району Горловки выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел из миномёта города Ясиноватая.