Новосибирск, 3 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Разработчики Новосибирского института программных систем представили блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

«Цифровая платёжная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций, — прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. — Система ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики».

Отмечается, что разработанная новосибирским институтом CELLS предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра.