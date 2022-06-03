Пенза, , 09:06 — REGNUM Техника для восстановления важных объектов дорожного хозяйства продолжает поступать в Донецкую народную республику. Из Пензенской области 2 июня в ДНР прибыла автоколонна с комплектующими асфальтобетонного завода, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В ДНР прибыла очередная автоколонна спецтехники из Пензенской области t. me/omelnichenko

Технику задействуют в восстановлении мостов, в том числе в зоне недавних боевых действий, а также автомобильных дорог общего пользования.

Партия поставленной спецтехники из Пензенской области в ДНР стала третьей. Первые грузы с комплектующими и техникой прибыли в ДНР 22 и 27 мая.

ИА REGNUM напоминает, глава ДНР Денис Пушилин считает, что сотрудничество пензенских и донецких предприятий позволит усилить позиции друг друга, а также выстроить новые экономические модели, реализовать промышленный потенциал двух субъектов для улучшения жизни населения.

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