Анкара, , 09:04 — REGNUM Анкара сможет взять под свой контроль 600 км границы Турции с Сирией и свести к минимуму исходящие с сопредельной территории угрозы терроризма в результате проведения турецкими военными новой трансграничной операции. Об этом 3 июня сообщает газета Türkiye со ссылкой на военные и дипломатические источники.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По данным издания, в некоторых участках военная операция армии Турции будет идти на глубине проникновения на территорию Сирии до 45 км, что позволит «освободить» 470 сирийских населенных пунктов.

Также указывается, что в результате взятия Анкарой под контроль районов Телль-Рифат и Манбидж турецкая сторона сможет создать 35-километровую полосу безопасности, выполнив этим стратегическую задачу, поставленную ранее президентом Турции Режепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция открыта для сотрудничества со всеми странами в вопросе коридора для вывоза зерна с Украины и надеется создать в Стамбуле центр решения этих вопросов.