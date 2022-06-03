Москва, , 09:09 — REGNUM Дипломатические усилия в мире не дают результатов, что вынуждает говорить о «кризисе жанра». Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дмитрий Медведев Government.ru

Он напомнил, что когда Россия пыталась договориться, её никто не слушал. В таком случае дипломатические усилия умирают. Попытки сторон «менторским тоном диктовать свою волю» не приводят ни к чему хорошему.

«Поэтому я хочу сказать, что в дипломатии кризис жанра. Дипломатия начинается там и тогда, где и когда стороны готовы слушать друг друга», — сказал Медведев.

У каждой страны есть право на свою позицию, подчеркнул он и добавил, что нельзя говорить о существовании дипломатических усилий лишь «в глубоком прошлом». Но очевидный факт состоит в том, что по многим направлениям международного сотрудничества дипломатия не достигает своих результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что ядерной войны никто не хочет, но и исключать такой угрозы нельзя. Тем более, что раньше ядерное оружие уже применялось.

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