Иркутск, , 09:02 — REGNUM В Иркутской области в 2022 году расчистят более 9 километров русел рек, сообщает 3 июня телеграм-канал правительства региона.

Ангара

Начались работы по расчистке русел рек Кимильтей в Зиминском районе и рек Кундуй, Куйт, Орик и Уляха в Нижнеудинском районе. Также начата разработка проектно-сметной документации на расчистку и регулирование реки Шелестиха в Усолье-Сибирском.

Из федерального бюджета на эти цели выделена субвенция в размере 47,7 млн рублей.

Для завершения работ по расчистке ручья Зуевский ключик и его притоков в Тайшете предусмотрено 5,7 млн рублей.

«Работы по расчистке русел рек находятся на особом контроле у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В прошлом году мы завершили первоочередные работы по расчистке и дноуглублению рек Солзан, Малая и Большая Осиновка в Слюдянском районе. Освоено более 59 млн. рублей», — сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные 46,1 млн рублей на расчистку реки Солотча получит Рязанская область.

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