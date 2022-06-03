Хабаровск, , 09:05 — REGNUM Мэрия Хабаровска объявила аукцион с целью выбрать подрядчика, который создаст в Краснофлотском районе ледовый городок. Заявки от компаний ждут до 7 июня, сообщило Transsibinfo.

В предвкушении Нового года Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Город уже ищет компанию, которая будет сооружать горки, ледовый лабиринт и праздничную новогоднюю площадку. На эти работы намерены потратить более 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Ямале не успели возвести ледовый городок в селе Яр-сале. Сооружения возводили во второй половине января.