Херсон, Украина, , 08:57 — REGNUM Попытки украинских войск совершить вторжение в Херсонскую область завершились провалом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов. (сс) Зихварт Яровой

«Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате — это чистый популизм», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Стремоусова, все попытки вторжения были отбиты и провалились, и сейчас регион находится под полным контролем РФ.

Ранее в украинских и зарубежных СМИ появилась информация о захвате ВСУ более 20 населённых пунктов Херсонской области.