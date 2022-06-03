Горловка, ДНР, 3 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования утром 3 июня дважды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что первый обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 08:30 киевские боевики вновь подвергли Горловку обстрелу, выпустив по ней восемь мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина не оставит России иного выбора, кроме удара по центрам принятия решений, если применит против российской территории полученное от США вооружение.