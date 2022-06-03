Иркутск, 3 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. На утро 3 июня в Иркутской области действующих лесных пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Полностью локализован один пожар на площади два гектара, ликвидировано за минувшие сутки три пожара на площади 10 885 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 233 человека: 158 пожарных-десантников, 27 сотрудников лесопожарных формирований, 48 работников арендаторов лесных участков, а также 34 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — один самолёт Ан-2. Два вертолёта Ми-8 вывозили лесных пожарных с ликвидированных очагов к местам постоянной дислокации.

Напомним, накануне сообщалось, что в Иркутской области полностью локализовано два пожара на площади 10 880 га, за сутки ликвидировано три пожара на площади 1402,5 га.

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