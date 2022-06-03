Москва, , 08:56 — REGNUM В поселении Щербинка, расположенном на территории Новой Москвы, открылась круглогодичная ярмарка в стиле эко, сообщается на портале мэра столицы.

Ярмарка Администрация правительства Кемеровской области

Продукцию на ярмарке поставляют крупные производители из Воронежской области. Обустроено 14 торговых мест. Установлено холодильное и торговое оборудование, есть зоны для хранения продукции.

Для покупателей представлен большой ассортимент: мясо, рыбы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и др.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Москвы рядом со станцией метро «Фонвизинская» открыли круглогодичную ярмарку.

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