Москва, 3 июня 2022, 08:56 — REGNUM В поселении Щербинка, расположенном на территории Новой Москвы, открылась круглогодичная ярмарка в стиле эко, сообщается на портале мэра столицы.
Продукцию на ярмарке поставляют крупные производители из Воронежской области. Обустроено 14 торговых мест. Установлено холодильное и торговое оборудование, есть зоны для хранения продукции.
Для покупателей представлен большой ассортимент: мясо, рыбы, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и др.
Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Москвы рядом со станцией метро «Фонвизинская» открыли круглогодичную ярмарку.
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