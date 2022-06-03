Пермь, 3 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Пермском крае уголовное дело в отношении экс-руководителя Управления капитального строительства региона направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Ранее Ленинский райсуд Перми вынес решение о прекращении дела за истечением срока давности привлечения к ответственности. Прокурор подал апелляцию. По мнению прокуратуры, экс-чиновник совершил тяжкое преступление повлекшее причинение многомилионного ущерба бюджету региона.

В частности, в 2017 году бывший чиновник осуществил приемку работ по строительству детской городской поликлиники в Кировском районе Перми и завизировал документы, хотя работы не были выполнены в полном объёме. В результате подрядчику необоснованно перечислили более 29 млн рублей.

Пермский краевой суд согласился с доводами представления прокуратуры. Судебное решение отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Перми.