Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Основные мероприятия, посвящённые 129-летию Новосибирска, развернутся в парках. Главной площадкой празднования станет Михайловская набережная. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

День города в Новосибирске Bsk.nios.ru

«В этом году в связи со снижением требований и ограничений, связанных с пандемией, мы планируем провести День города с участием новосибирцев, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Соблюдать требования необходимо, однако есть возможность организовать праздничные мероприятия с учётом определённых условий. Хотелось бы после двух лет ограничений отметить день рождения города, чтобы создать праздничное настроение у новосибирцев».

Концепция Дня города, который в этом году будут отмечать 26 июня, — «Новосибирск гостеприимный». Все площадки празднования будут оформлены в единой стилистике, которая сейчас разрабатывается.