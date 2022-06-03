Москва, 3 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Германский посол в России Андреас фон Гайр полагает, что личной встречи российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшее время не произойдёт. Об этом сообщает 3 июня РИА Новости.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

Телефонный разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и германских канцлером Шольцем состоялся 28 мая. Иностранные лидеры просили Путина о «прекращении огня» на Украине, где Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации, он же обратил их внимание на опасность снабжения Киева западным оружием.

«Я не знаю ничего, что указывало бы на наличие обстоятельств для личной встречи», — ответил фон Гайр на вопрос о возможности встречи Путина и Шольца.

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