Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновской области потушили ещё один лесной пожар. На этот раз площадь возгорания составила 0,1 гектара. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, потушен низовой средний пожар возле населённого пункта Байдулино Тереньгульского района. Его обнаружили в 13:30 — на тот момент горело 0,05 гектара, а ликвидировали в 17:00 на площади 0,37 гектара.

Кроме того, 2 июня произошёл травяной пожар на площади 0,05 гектара.

Спасатели напоминают жителям Ульяновской области о необходимости быть максимально внимательными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в пожарную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Ульяновской области ликвидировали три травяных и один лесной пожары, 1 июня потушили четыре пала сухой травы и один лесной низовой пожар.

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