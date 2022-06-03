Ульяновск, 3 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё один лесной пожар. На этот раз площадь возгорания составила 0,1 гектара. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, потушен низовой средний пожар возле населённого пункта Байдулино Тереньгульского района. Его обнаружили в 13:30 — на тот момент горело 0,05 гектара, а ликвидировали в 17:00 на площади 0,37 гектара.

Кроме того, 2 июня произошёл травяной пожар на площади 0,05 гектара.

Спасатели напоминают жителям Ульяновской области о необходимости быть максимально внимательными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в пожарную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Ульяновской области ликвидировали три травяных и один лесной пожары, 1 июня потушили четыре пала сухой травы и один лесной низовой пожар.