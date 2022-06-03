Москва, , 08:54 — REGNUM Западные страны ведут крайне непоследовательную политику в отношении российских удобрений, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Обработка полей удобрениями (сс) hpgruesen

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз заявляют о борьбе с продовольственным кризисом, одновременно вводя санкции в отношении российских удобрений, которые могут помочь в преодолении этого кризиса.

«Нет, Россия ограничений не вводила — она продолжает экспортировать удобрения. Мы просто заботимся об удовлетворении внутреннего спроса. Мы оставили себе столько удобрений, сколько необходимо, чтобы в этом году собрать очень богатый урожай… Так, весьма вероятно, нас ожидает рекордный урожай пшеницы, и мы сможем обеспечить мир этим продовольствием», — сказал он RT.

Все принимаемые Россией меры по части удобрений сводятся лишь к обеспечению предложения на внутреннем рынке, а всё, что выше этого объёма, — «на экспорт на мировой рынок». Однако поставкам удобрений мешают введённые западными странами антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой продовольственный кризис невозможно решить без поставок российского и украинского продовольствия.

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