Москва, 3 июня 2022, 08:54 — REGNUM Западные страны ведут крайне непоследовательную политику в отношении российских удобрений, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.
По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз заявляют о борьбе с продовольственным кризисом, одновременно вводя санкции в отношении российских удобрений, которые могут помочь в преодолении этого кризиса.
Все принимаемые Россией меры по части удобрений сводятся лишь к обеспечению предложения на внутреннем рынке, а всё, что выше этого объёма, — «на экспорт на мировой рынок». Однако поставкам удобрений мешают введённые западными странами антироссийские санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой продовольственный кризис невозможно решить без поставок российского и украинского продовольствия.
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