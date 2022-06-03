Москва, , 08:52 — REGNUM Украина не оставит России иного выбора кроме удара по центрам принятия решений, если применит против российской территории полученное от США вооружение. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Дмитрий Медведев Government.ru

Украина рассчитывает получить американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и обещает, что не будет использовать их для удара по территории РФ. Однако в Москве, в том числе в МИД России, не верят этим утверждениям.

«В случае, если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев.

Он пояснил, что говорит об украинском министерстве обороны, о генштабе, хотя конечные центры принятия решений «находятся даже не на территории Киева». Поэтому России, безусловно, придётся учитывать угрозу.

Медведев обратил внимание на то, что позиция Вашингтона по поставкам вооружений Киеву менялась. Сначала власти США заявляли, что не будут поставлять РСЗО, особенно продвинутой дальности, затем стали говорить, что могут поставить отдельные виды таких систем.

У ракетных систем HIMARS не самая большая дальность поражения, но они всё равно представляют для России очевидную угрозу. Американцы при этом до конца не контролируют решения украинских властей, добавил он.

Читайте также: В МИД России не верят обещаниям Зеленского о неиспользовании РСЗО HIMARS