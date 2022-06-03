Тирасполь, 3 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приняли в окончательном чтении законопроекты, которые отменяют запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вводят правила их применения. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

Законопроект предполагает, что БПЛА до 150 грамм не нужно регистрировать. Дроны, которые весят от 150 грамм до 30 килограмм, нужно будет регистрировать в уведомительном порядке. Более тяжёлые беспилотники должны будут проходить обязательную государственную регистрацию.

Сообщается, что изначально предполагалось сделать регистрацию БПЛА платной, но впоследствии депутаты от этого отказались. Кроме того, законопроект наделяет силовые структуры полномочиями прерывать полёт беспилотников, если те будут представлять угрозу стратегическим и военным объектам, а также людям.

Напомним, в ПМР были запрещены полёты любых дронов 28 апреля. Это произошло после того, как с помощью БПЛА были совершены два взрыва на территории воинской части. В конце апреля неизвестные также обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности и подорвали две радиоантенны в посёлке Маяк.