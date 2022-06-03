Абакан, 3 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 22 носителя коронавируса, выздоровели 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

13 новых случаев заражения выявлено в Абакане, пять — в Аскизском районе, по одному — в Черногорске, Абазе, Таштыпском и Усть-Абаканском районах.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 107 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в регионе было выявлено 20 носителей коронавируса, выздоровели 16 человек.