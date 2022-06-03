Чита, , 08:49 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края 3 июня известила о проведении проверки по факту распространения в социальных сетях и средствах массовой информации публикациям о массовом отравлении детей в одном из летних лагерей Читы.

Детский лагерь Пётр Иванов

По предварительной информации, указанный детский лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления регионального минобрнауки.

В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов контролирующих органов детально изучат вопросы организации детского отдыха в лагере, обратив особое внимание на соблюдения санитарных требований при питании несовершеннолетних.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Бурятии 31 мая проинформировал о вспышке заболеваемости острой кишечной инфекцией среди персонала и учащихся Новоселенгинской школы-интерната, расположенной в селе Новоселенгинск Селенгинского района. По состоянию на 26 мая, общее количество заболевших сальмонеллезом составило 45 человек, контактных лиц, в том числе в домашних очагах — 116 человек.

Читайте также: В Бурятии воспитанники и персонал школы-интерната заразились сальмонеллезом