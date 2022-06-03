* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 3 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бадахшан сообщают, что месяц назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Масуда Аршада, бывшего пресс-секретаря начальника полиции провинции и офицера сил специального назначения.

Pixabay.com Под арестом

Родственники Масуда Аршада сообщили газете «8 Собх», что он был арестован по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления Афганистана. По их словам, в настоящее время он содержится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всё это время подвергается жестоким пыткам.

Его родственники говорят, что, возможно, из него «выбили» признания. Однако он не был связан ни с одной организацией и тихо жил в кругу семьи, воспользовавшись всеобщей амнистией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), утверждают родные Аршада.