Екатеринбург, 3 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Свердловской области установлена льготная арендная плата в один рубль за сельскохозяйственные участки. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Льготы распространяются только на аренду тех участков сельхозназначения, которые не использовались в течение трёх лет, с 2019 года. При этом мера поддержки будет действовать с даты заключения договора аренды до 31 декабря 2022 года.

Предполагается, что такое решение позволит ввести в сельхозоборот более 3 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Информация об участках, на которые распространяются льготы, размещена на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.