Донецк, , 08:47 — REGNUM За последние сутки в результате украинских обстрелов пострадали три жителя Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные республиканского МЧС.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

С 08:00 2 июня до 08:00 3 июня в результате украинских обстрелов три человека получили ранения, рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 319 человек.