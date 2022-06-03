Париж, , 09:39 — REGNUM Пятьдесят семь процентов французов ожидают, что партия президента Франции Эммануэля Макрона получит большинство на парламентских выборах в середине июня, и такой же процент хочет смещения с поста премьер-министра Элизабет Борн, как следует из опубликованного в пятницу 3 июня опроса для радио RTL, сообщает Reuters.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Опрос BVA Opinion/Orange/RTL, в котором приняли участие 1002 человека с 31 мая по 2 июня, также показал, что французам не нравится не только Борн: 68% не желают, чтобы этот пост занимал ее соперник — крайне левый политик Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания Франции от партии «Непокоренная Франция».

Опрос не показал, кого французская общественность хотела бы видеть на месте Борн. Еще из его результатов следует, что шесть из 10 человек не могут назвать своего местного члена парламента.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура голосования 12 и 19 июня 2022 года. Макрону нужно большинство, чтобы иметь возможность провести запланированные им реформы в интересах бизнеса.

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