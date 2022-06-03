Пермь, , 08:45 — REGNUM В Перми местный житель, пытаясь избежать административной ответственности, попал под уголовную. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Следствием и судом установлено, что ночью 29 января 2022 года в посёлке Ильинский пьяный мужчина управлял машиной. При этом он ещё и не был пристегнут ремнём безопасности. Водителя остановил автоинспектор. Пытаясь уйти от ответственности, нарушитель, находясь в служебном кабинете начальника отделения ГИБДД, передал полицейскому 40 тыс. рублей. В ответ предполагалось уничтожение составленного протокола и ненаправление материалов в судебный участок. Пермяк при передаче взятки был задержан.

Суд приговорил мужчину к уголовному штрафу в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.