Бухарест, , 08:44 — REGNUM Житель Румынии стал обладателем главного приза популярной в стране государственной лотереи «6/49» в размере 8 496 320 леев (1,71) млн евро. Об этом 3 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, счастливый билет был приобретен за 18,50 леев ($4) на одной из автозаправочных станций в окрестностях Бухареста. Имя и фамилия не разглашаются. Согласно правилам организации и проведения лотерейных игр, у него есть 90 дней для того, чтобы забрать деньги.

Напомним, за последние полгода это уже второй крупный выигрыш в указанную лотерею. 27 марта житель Илфовского уезда (Южная Румыния) угадал соответствующие цифры в розыгрыше «6/49» и получил 3 млн евро.