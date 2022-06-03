Владивосток, 3 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирала Сергея Авакянца 3 июня стартовали масштабные учения разнородных сил флота, в которых задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также до 20 самолётов и вертолётов морской авиации. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации «Маршал Шапошников»

Учения, которые проводятся в соответствии с планом подготовки ТОФ на 2022 год, продлятся по 10 июня. В них принимают участие корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли (БПК) и корветы, малые противолодочные корабли (МПК), тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

пресс-служба ВВО «В ходе практических действий корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море».

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский флот России в 2022 году ожидает большое пополнение боевого состава: три подводные лодки, два тральщика и корвет.

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