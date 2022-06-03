Москва, , 08:43 — REGNUM Россия сможет преодолеть все санкции, которые западные страны вводят в отношении страны. Уверенность в этом в интервью Al Jazeera высказал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что последние ограничения со стороны Запада ещё более жёсткие, чем были в 2014 году, но Россия — очень большая и богатая страна.

«У нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять», — отметил Медведев. — Всякие санкции мы, вне сомнения, преодолеем».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил, что экономическая агрессия США, направленная против России и Китая, оказалась бессмысленной и обернулась для Соединённых Штатов провалом. По его мнению, расчёт американских политиков на «тотальные санкции» не сработал из-за непонимания устройства России, которое сосредоточилось в ответ все силы на строительство национальной экономики.