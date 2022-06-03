Бухарест, 3 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В уезде Сибиу на западе Румынии по подозрению в краже продуктов из магазина задержан местный полицейский. Об этом 3 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

По предварительным данным, правоохранитель зашел в супермаркет и демонстративно вынес из торгового зала молоко, масло и мясо на общую сумму 52 лея ($11). Через несколько минут его задержала охрана.

Ведется следствие, выясняются мотивы поступка стража порядка.

Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит крупный штраф.