Хабаровск, 3 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В причинении ущерба более, чем на 12 млн рублей обвинили руководителя ООО «Леспром ДВ». Возбуждённое в отношении него уголовное дело расследовано и будет передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Байкальская природоохранная прокуратура Заготовка леса в Иркутской области

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Директор компании предоставлял фиктивные отчёты о выполнении инвестпроекта по переработке леса. Благодаря этому, он пользовался льготами на аренду участков. Таким образом из федерального и регионального бюджетов компания незаконно получила более 12 млн рублей.

Мужчина возместил причинённый ущерб. Расследование возбуждённого в отношении него дела завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, лесная отрасль Хабаровского края запущена, стагнирует, а её деятельность в большинстве случаев нацелена на то, чтобы уйти от платежей в бюджет, высказывал мнение представитель коренных народов Хабаровского края, активист-общественник Сергей Сусликов.