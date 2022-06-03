Москва, 3 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Москве на Чистопрудном бульваре 4 июня пройдет парад ретротранспорта, в котором примут участие транспортных средства из коллекции Музея транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выставка ретроавтомобилей

На парад выйдут старинные трамваи и уникальные автомобили: грузовики МАЗ и ГАЗ, автомобили и мотоциклы советской эпохи и конка, запряженная лошадьми. Всего зрители увидят около 30 транспортных единиц.

Впервые в парад ретротранспорта будут задействованы экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО России. Также на Чистопрудном бульваре организуют большую интерактивную зону, где депо и импровизированный московский дворик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День московского транспорта состоялся парад старинных трамваев и выставка ретроавтомобилей.

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