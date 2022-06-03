Ульяновск, 3 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области удалось спасти жителя региона, который упал с рыбацкого стана. Об этом сообщает управление МЧС.

Василий Иванов ИА REGNUM Река

По данным ведомства, ЧП произошло близ посёлка Новая Беденьга. Пострадавший сообщил, что упал с рыбацкого стана высотой около пяти метров и самостоятельно добраться до посёлка не может, так как плохо себя чувствует.

Отмечается, что на помощь на катере выдвинулся дежурный экипаж спасателей под руководством Льва Павлова: спасатели доставили мужчину на берег и передали врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2022 года в Ульяновской области удалось спасти мужчину, который провалился в полынью на Волге.

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