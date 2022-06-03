Тбилиси, 3 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Грузии назначила ряд новых экспертиз по делу, возбужденному по статье «Нечеловеческое или унизительное обращение» с осужденным бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Сообщается, что назначены экспертизы аудио- и видеозаписей, которые изъяли у Специальной пенитенциарной службы. Следователи изучат перевод экс-президента из тюрьмы, находящейся в Рустави, в тюремную больницу в Глдани (Тбилиси), а также перевод из Горийского госпиталя обратно в Рустави.

Кроме того, будет изучена медицинская экспертиза, проведённая после этапирования Саакашвили. Детали разбирательств предоставят его адвокатам.

Вместе с тем минюст проводит расследование в отношении экс-президента. Его обвиняют в применении насилия к тюремным охранникам, а также в повреждении имущества.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в ноябре в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там пытали заключённых.

Экс-президент отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников, что было показано на видео, обнародованном минюстом. Голодавший на тот момент 39 дней экс-президент отчаянно сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате, он толкнул охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео инцидента было выложено в интернет.