Набережные Челны, Татария, , 09:06 — REGNUM В городе Набережные Челны ранним утром 3 июня произошел пожар на территории склада. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожар Pexels

Информация о пожаре в складском помещении поступила в экстренные службы в 03:39 (мск). Установлено, что горят отходы резинотехнических изделий, пластика на открытой площадке с переходом огня на рядом стоящее складское помещение.

Осложняет тушение высокая пожарная загрузка здания. На месте работают сотрудники Роспотребнадзора и минэкологии РТ, которые проводят замеры качества воздуха.

К тушению пожара привлечены более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в поселке Новониколаевкий Зеленодольского района Татарии ночью 23 февраля загорелся двухэтажный дом. В результате пожара погибли два человека, один пострадавший с сильными ожогами был доставлен в больницу.

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