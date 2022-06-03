Москва, , 08:34 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) продолжает МЧС России. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спасатели МЧС России на территории ДНР, ЛНР продолжают аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сотрудниками МЧС РФ был произведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч кв. метров и вывезено порядка 87 тысяч кубометров строительного мусора.

При этом указывается, что также российские спасатели помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны и ведут оказание медицинской помощи в случае такой необходимости. Кроме того, в республики Донбасса каждый день подвозится вода, в общей сложности было доставлено 12 тысяч тонн питьевой и свыше 78 тысяч тонн технической воды.

«Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 158 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 28 тысяч взрывоопасных предметов», — отмечается в сообщении и добавляется, что МЧС РФ продолжает вести единовременные выплаты жителям ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 319 человек.