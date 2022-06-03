Уфа, , 08:36 — REGNUM Новый центр гимнастики в Башкирии получил имя российской спортсменки Светланы Хоркиной. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время торжественного открытия этого центра.

Художественная гимнастика Mil.ru

Сообщается, что 2 июня в Уфе в церемонии открытия современного центра гимнастики приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы договорились со Светланой Васильевной, что она возьмёт шефство над этим объектом. Я подписал распоряжение, что он будет называться Центр гимнастики Башкирии Светланы Хоркиной», — сообщил Хабиров.

Он поблагодарил министра спорта России Олега Матыцина за поддержку этого проекта.

«Здесь очень серьёзная доля федерального финансирования. Федеральное министерство спорта поддерживает и другие наши начинания по строительству новых объектов. Это очень важно для развития республики», — приводит пресс-служба его слова.

Хабиров пожелал спортсменам и их тренерам плодотворных тренировок и успешных выступлений.

Он вручил госнаграды руководителям строительных организаций, которые участвовали в возведении центра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот спортивный объект был построен по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в 2018 году на форуме «Россия — спортивная держава», после того, как семилетняя гимнастка Дарья Крутько из Уфы попросила у главы государства прыжковую яму для спортивного зала. Путин пообещал исполнить желание девочки. В итоге было принято решение о строительстве многофункционального спортивного центра.